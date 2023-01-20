NBA／全明星賽第三階段得票 安戴托昆波超越KD位居第二

NBA官方今日公布明星賽第三階段票選結果，湖人球星詹姆斯（LeBron James）仍以650萬票穩坐人氣王寶座；公鹿「子母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則超越籃網杜蘭特，成為東區票數最高的選手，有望自2019年與2020年後，再度與詹姆斯成為明星隊隊長。

安戴托昆波在東區前場累積597萬票，超越杜蘭特（Kevin Durant）的583萬票，塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）以452萬票位居第3，76人安比德（Joel Embiid）431萬票排第4。

東區後場的部分，依然由籃網厄文（Kyrie Irving）領先，獲得396萬票；騎士米契爾（Donovan Mitchell）則以385萬票位居第2。

西區前場由詹姆斯650萬票領先群雄，金塊約柯奇（Nikola Jokic）以471萬票居次，詹姆斯隊友戴維斯（Anthony Davis）則以383萬票排第3。

西區後場的部分，勇士柯瑞（Stephen Curry）以515萬票領先，獨行俠唐西奇（Luka Doncic）則以490萬票居次。