NBA／公牛三劍客都能被交易 全隊剩卡魯索是非賣品

公牛本季戰績不如預期，還曾出現球員爭執事件，根據消息指出，公牛將在交易截止日前成為賣家，除了後衛卡魯索（Alex Caruso）外，其他球員都有可能成為交易籌碼。

根據公牛記者考莉（Joe Cowley）的報導，公牛三劍客德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）及佛西維奇（Nikola Vucevic）都被擺上交易談判桌，至於卡魯索是球隊非賣品，因為他被視為球隊防守核心。

卡魯索2021年休賽季與公牛簽下4年3700萬美元的合約，可惜去年因傷只打41場，三分球命中率也下滑至33.3%。卡魯索今年以健康的姿態捲土重來，不僅仍在防守端做出巨大貢獻，三分球命中率也上升至39.5%。