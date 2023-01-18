NBA／雙星缺陣西蒙斯大三元無用 強森得分新高送籃網3連敗

杜蘭特（Kevin Durant）高掛免戰牌之下，厄文（Kyrie Irving）今天也因右小腿痠痛被迫缺席，儘管西蒙斯（Ben Simmons）繳出10分11助攻10籃板4抄截2阻攻的大三元表現，但籃網最終仍是在客場以98比106敗給馬刺，吞下3連敗，同時排名也跌到東區第4。

面對少了兩大火力支援的籃網，馬刺從開賽就掌握領先契機，不過籃網靠著替補球員的強勢發揮，上半場結束追成51比51平手。易籃之後，強森（Keldon Johnson）第三節獨拿14分，幾乎抵過籃網全隊得分，馬刺趁勢再度要回領先優勢。

Keldon Johnson set a new career-high in a @spurs W ‼️



🗣️ 36 PTS

🗣️ 11 REB

🗣️ 4 STL

🗣️ 61.7 FPTS#PorVida pic.twitter.com/8Ytw9kiREb — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 18, 2023

小柯瑞（Seth Curry）第四節不甘示弱轟進14分，試圖率領球隊展開反擊，但強森在這一節又飆進14分，包括終場前57秒一記三分球，直接幫助馬刺鎖定了勝利，結束近期的5連敗。

強森此戰狂轟36分11籃板4抄截，創下生涯得分新高；新秀索漢（Jeremy Sochan）貢獻16分4籃板2抄截，伯爾特（Jakob Poeltl）12分8籃板3助攻2阻攻，瓊斯（Tre Jones）13分5助攻4籃板。

「我不關心籃網的超級球星是否缺席比賽。球隊今天球的轉移做得很好，整場努力拚戰。強森今晚也打得很棒。」波波維奇（Gregg Popovich）賽後表示。

西蒙斯完成本季首次大三元，生涯累積33次大三元，超越朗多（Rajon Rondo），和傳奇名將庫西（Bob Cousy）並列史上第12名。

小柯瑞得到16分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）拿下15分11籃板4助攻4阻攻，連續9場比賽至少送出3次阻攻；華倫（T.J. Warren）19分5籃板，湯瑪斯（Cam Thomas）15分。