NBA／連20季總得分破千 詹姆斯神勇表現再創紀錄

詹姆斯（LeBron James）在對火箭一戰狂轟賽季新高48分，這讓他今年賽季總得分累積突破1000分，達成生涯20個賽季皆得分破千的空前紀錄，超越賈霸的19個賽季，成為史上首位達此紀錄的球員。

另一方面，詹姆斯本季場均得到29.7分8.4籃板7助攻，除了新秀年外，他已經連續19個賽季至少繳出平均25分5籃板5助攻的表現，這項數據在歷史上可說是遙遙領先所有球員。

詹姆斯「背靠背」兩戰至少都上場35分鐘，一共飆出83分，且投籃命中率超過6成，展現超乎38歲年齡想像的驚人體能和意志力。

「我今天賽前真的感覺很疲憊，昨天打了一場硬戰，今天感到全身酸痛。但當我踏上球場開始進行賽前熱身，看到球迷逐漸進場，我的任務就是上場為球迷貢獻最佳表現。當然我不會是完美的，不會百發百中，但我仍努力專注於眼前的工作。」詹姆斯說。

「我其實這場比賽原本可以缺席不打，但我認為我們球隊目前的狀況沒辦法讓我因此休戰。特別是昨天的挫敗，我希望能夠盡快擺脫陰影，看能否拿回一場勝利。」