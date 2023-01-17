NBA／不願因小失大斷送賽季 籃網謹慎評估杜蘭特傷勢

杜蘭特（Kevin Durant）因右膝內側副韌帶扭傷被預估至少要缺席3到4週的時間，儘管部分媒體樂觀認為他有望在2月19日全明星賽前回歸球場，但具體能否出征現階段還是未知數。

對此，籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）則是對杜蘭特的傷勢抱持謹慎的態度。「對於杜蘭特能否參加下個月舉行的全明星賽，我們還沒有任何討論。我希望他的傷病不會嚴重到那種程度，希望他可以出賽。」馮恩說。

籃網接下來將展開客場5連戰，對於杜蘭特是不是會隨隊出席，馮恩也是語帶保留。「我們還在考慮是否讓杜蘭特隨隊出征。我們不想讓他坐在替補席上，以防有球員在爭球或救球時撞到他。」

因為傷勢問題，杜蘭特已經連續3年缺席了全明星賽，今年賽季在籃網點燃了爭奪東區冠軍乃至於總冠軍的希望之火，球團對於杜蘭特的傷勢狀況顯得更加慎重，不希望因小失大，即便可能要付出戰績下滑的代價。