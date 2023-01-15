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NBA／唐西奇得分本季新低 里拉德飆36分率隊止5連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德(左)與唐西奇在比賽中出現言語衝突。 法新社
里拉德(左)與唐西奇在比賽中出現言語衝突。 法新社

聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）在作客波特蘭的比賽中遭到對手嚴密防守伺候，表現並不理想，上半場僅得5分，全場進帳15分更是寫下賽季個人新低。當家核心陷入低潮，也讓獨行俠整場面臨苦戰，一度落後達26分，比賽早早分出勝負。

拓荒者最終以136比119輕鬆勝出，結束近期的5連敗；至於先前曾經打出7連勝的獨行俠，最近6場比賽遭遇亂流，吞下其中4敗，目前仍排在西區第5。

「每次執行擋拆，他們都選擇包夾唐西奇，他對場上情況的閱讀能力很好，只出現一次失誤。我們這場比賽的進攻問題不大，關鍵還是在防守。」獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說。唐西奇雖然得分有限，仍傳出10次助攻、搶下6個籃板。

相較於唐西奇的低檔演出，里拉德（Damian Lillard）則是手感火燙，20投11中飆出36分10助攻5籃板；諾基奇（Jusuf Nurkic）拿到22分11籃板3助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）21分5助攻4籃板，葛蘭特（Jerami Grant）16分5籃板4助攻2抄截。

拓荒者整場比賽搶下47個籃板，幾乎是獨行俠的一倍之多，進攻籃板在少了伍德（Christian Wood）的情況下也明顯居劣勢，只抓到2個，遠不如對手的10個。丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿到25分4助攻，布拉克（Reggie Bullock）24分。

獨行俠近期飽受傷病困擾，連帶也影響球隊表現。在今天比賽中，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也疑似左腳踝受傷，被迫提前離場。

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