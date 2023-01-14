NBA／籃網西蒙斯得分再度掛蛋 歐尼爾狠批：根本沒看籃框

籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）昨日比賽傳出13次助攻，但全場只出手3次，一分未得，球隊也不敵塞爾蒂克。賽後名人堂球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）、巴克利（Charles Barkley）都批評西蒙斯這樣的表現。

籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣，西蒙斯昨日上場26分鐘，拿到13助攻9籃板，卻本季第二度得分掛蛋。

對此歐尼爾在節目上表示，「當你被稱為一名好球員，就必須做到一切。你有助攻和籃板，但也必須有得分能力，需要展現侵略性。」歐尼爾更狠批西蒙斯根本沒在看籃框，「杜蘭特不在場，球隊需要其他得分點，至少要表現想得分的樣子，他現在甚至連籃框都沒看。」

巴克利也有相似的看法，「他是球隊第二好的球員，沒有杜蘭特，他的數據應該上升，不可能不得分，這很難做到。」

西蒙斯本季出賽31場，場均能拿到7.5分、6.7籃板、6.2助攻，得分與上季14.3分相比，有明顯的落差。