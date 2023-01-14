NBA／太陽克勞德感謝隊友尊重不上場決定 暗指教練不喜歡他

太陽近期傷兵滿營，導致近10場輸掉8場。不過上季先發前鋒克勞德（Jae Crowder）在沒有傷勢的情況下，本季仍未有上場紀錄。

根據先前的報導，克勞德因不滿球隊要他打替補以及續約等問題，決定和他分道揚鑣。對此《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）也詢問太陽球員布里吉斯（Mikal Bridges）對此事的看法。

布里吉斯表示，「克勞德是球隊的領袖，我有傳訊息表達對他的思念，他是我兄弟。我知道他想留在這，也理解發生什麼事，有時球員得保護自己，我們會很歡迎他回來，也能理解為何他那麼做。」

海恩斯也訪問克勞德，克勞德透露自己在喬治亞理工學院訓練以保持狀態，也感謝隊友對他的諒解，他表示，「我和每一位隊友都談過，他們都說很想念我，也尊重我的決定，我很感謝他們。」

克勞德接著說，「我會繼續為重返球場努力，只要一通電話，就會出現在球場、休息室，甚至在場外做領導者。很感謝隊友欣賞我的領導能力，但我很疑惑也很受傷，教練不欣賞我對球隊的貢獻，這件事跟錢和合約的落差無關。」