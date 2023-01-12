NBA／巫師庫茲瑪致勝三分球氣走公牛 拉文最後一擊引爭議

巫師今日在主場迎戰公牛，儘管公牛球星拉文（Zach LaVine）全場狂轟38分，但巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）在比賽時間剩5.7秒投進致勝三分球，幫助巫師以100：97擊退公牛，中止3連敗。

巫師上半場陷入13分落後，但第三節灌進41分一舉反超比分。末節雙方持續拉鋸，庫茲瑪投進關鍵三分球，取得3分領先，留給公牛5.7秒反擊。隨後拉文執行最後一擊未成，讓巫師順利帶走勝利。

KYLE KUZMA FOR THE WIN 😱 pic.twitter.com/TXm7Kl4tEo — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年1月12日

庫茲瑪賽後受訪時談到致勝球，「我試著讓自己得到最好的出手機會，我拿到球後看向左側，發現有較多防守者，我就請隊友做掩護，成功進到右側，我知道聯盟頂尖防守者卡魯索（Alex Caruso）在我身邊，但仍決定給自己機會，站出來投進那球。」

公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）本場缺陣，最後一擊當然由手感火熱的拉文操刀。結果他竟然在落後3分的情況下，選擇中距離出手，令身旁的隊友都不可置信。

How to not end the game down 3: pic.twitter.com/wtag04b8TX — Steph Noh (@StephNoh) 2023年1月12日

賽後拉文也被問到這次出手，他解釋，「我知道要試著拿到3分，當時對手對我犯規，所以我的直覺告訴我要出手嘗試3分打。我認為他犯規後才選擇出手，但裁判沒吹，事情就是這樣。」