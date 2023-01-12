NBA／太陽客場背靠背氣力放盡 約柯奇準大三元率金塊大勝
太陽近期傷兵滿營還碰上魔鬼賽程，昨日辛苦在勇士主場贏下比賽後，今日馬上前往金塊高原主場應戰。太陽首節還打出競爭力，只落後6分，不過金塊次節的攻勢讓太陽氣力放盡，比賽也逐漸失去懸念，終場太陽就以97：126不敵金塊。
金塊本場表現最好的仍是約柯奇（Nikola Jokic），上場28分鐘就繳出21分18籃板9助攻的準大三元表現。包含約柯奇在內，金塊有7人得分上雙，其中最搶眼的是小將海蘭德（Bones Hyland），他命中5記三分，攻進21分。
太陽在缺少主力得分球員的情況下，只能仰賴團隊進攻。儘管全隊傳出28次助攻，但投籃命中率只有43.3%。表現最好的是克雷格（Torrey Craig），6投全中拿到16分，奧柯吉（Josh Okogie）14分9籃板5助攻，昨日獲勝功臣李（Damion Lee）攻下11分。
獲勝的金塊與灰熊持續並列西區龍頭。輸球的太陽戰績21勝22敗，西區第7，接下來5戰的對手依序為灰狼、灰熊、籃網、溜馬、灰熊。
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