NBA／安戴托昆波全場僅得7分 公鹿仍擊退沒有楊恩的老鷹

公鹿今日作客老鷹主場，近2戰狀況低迷的主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表現仍相當反常，全場只拿7分再創本季新低，不過公鹿仍靠著團隊發揮，以114：105擊敗少了楊恩的老鷹。

公鹿開場就打出11：0的攻勢，迫使老鷹立刻喊出暫停。暫停回來後公鹿仍持續猛攻，首節打完就以39：19大幅領先。次節老鷹雖然表現回穩，但仍無法追上分差，帶著21分落後進入下半場。

第三節老鷹終於展開反撲，一度打出15：2的攻勢，在最後2分鐘又打出8：0的攻勢，成功將落後縮小至7分。

末節老鷹持續追分，終於在最後3分鐘完成反超。不過公鹿此時終於回神，洛佩茲（Brook Lopez）先投進三分球反超比分，隨後隊友又連攻7分，此後老鷹無力反擊，公鹿順利收下勝利。

安戴托昆波全場僅得7分，不過他也搶下18個籃板、傳出10次助攻。哈勒戴（Jrue Holiday）攻進全隊最高的27分，洛佩茲則拿到20分12籃板。老鷹的部分，主將楊恩（Trae Young）因生病缺席本場賽事，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿到全隊最高的22分，杭特（De'Andre Hunter）16分9籃板，柯林斯（John Collins）15分7籃板。