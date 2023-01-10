快訊

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

大葉大學被爆掏空校產！學餐停擺害「6千師生沒飯吃？」 校方回應了

NBA／批拒絕續約新聞為誤導 范弗利特：從未有正式報價

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
范弗利特出面駁斥媒體報導。 法新社
范弗利特出面駁斥媒體報導。 法新社

先前多倫多當地媒體曾報導，暴龍主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）在去年休賽季拒絕了一份金額達1.14億美元的提前續約報價，這是暴龍當初所能開出的最大金額。同時也指出，范弗利特有意尋求類似赫洛（Tyler Herro）高達1.3億美元的續約價碼。

不過范弗利特後來在接受採訪時針對此事嚴正駁斥，認為這篇新聞有些誤導群眾，而且並非他自己放出的消息。

「我從不會談論我的簽約或是續約相關內容，尤其是和管理階層之間的對話。所以這個爆料顯然不是從我這邊得到的消息。」范弗利特說。

「雙方其實從沒有給出過正式的報價，兩邊共同的決定就是再等等。這報導有些誤導人們。我很失望這新聞被報導出來，我不想被它分心。」

范弗利特是在2020年和球隊簽下4年8500萬美元的合約，今年夏天他將握有球員選項，價值2282萬美元；一般預估，范弗利特將不會執行合約選項，從而投入自由市場測試身價。不過范弗利特本季場均得到18.6分6.2助攻4.1籃板1.6抄截，且投籃命中率僅37.7%，數據表現不進反退。

「我會承擔所有的批評和質疑。但現在我們仍有很長的路要走，我不會放棄。我一直都保持積極和自信。」范弗利特說。

另一方面，知名記者史坦（Marc Stein）在報導中透露，暴龍目前已經把崔蘭特（Gary Trent Jr.）放上交易平台。崔蘭特今夏握有下季年薪1880萬美元的球員選項，一般預料他不會執行合約，而是會投身自由市場。

為此，目前戰績掙扎的暴龍可能會選擇提前處理崔蘭特的去留問題。先前有消息指出，暴龍在交易市場上十分積極，球隊正考慮是否進行重整，也對所有交易持開放態度。

相關新聞

NBA／約柯奇大三元領銜 穆雷飆34分阻斷湖人5連勝

先前「背靠背」出賽的詹姆斯（LeBron James）在今天作客丹佛的比賽中，因左腳踝酸痛進行負荷管理，選擇休兵缺席。 少了詹姆斯的壓陣，湖人幾乎大半場比賽都遭到金塊的壓制，雙方之間有著兩位數的

NBA／杜蘭特右膝內側副韌帶扭傷 兩週後重新評估

對熱火比賽因右膝傷被迫提前退場的杜蘭特（Kevin Durant），在經過核磁共振檢查後確認為右膝內側副韌帶扭傷，將在兩週後重新評估傷勢。 包括多位媒體專家都認為，杜蘭特此次的傷病狀況預估可能會

NBA／布朗森44分創新高無用 哈勒戴末節復活逆轉尼克

連勝中的尼克在主場迎戰近況起伏的公鹿，儘管第三節一度領先17分之多，卻無法有效守成；近一段時間受傷且表現低迷的哈勒戴（Jrue Holiday）在第四節獨拿10分，搭配洛培茲（Brook Lopez）

NBA／拉文末節搶分逆轉失利 泰托姆助綠衫軍3連勝

先前和塞爾蒂克交手取得2勝1敗優勢的公牛，今天在波士頓進行雙方本季例行賽最後一次對決。 主場作戰的塞爾蒂克在第四節之初取得兩位數領先優勢，儘管遭受到公牛的強力反擊，但關鍵時刻老將霍福特（Al H

NBA／曝湖人不願動選秀權資產 保留爭取大咖球星籌碼

在戴維斯（Anthony Davis）進傷兵名單之後，湖人近期卻在詹姆斯（LeBron James）的強勢帶領下，搭配長人布萊恩（Thomas Bryant）的優異表現，近期拉出一波5連勝，重新點燃競

NBA／明主場對太陽有望復出 柯瑞：準備好了就回歸

勇士官方更新球員傷病狀態，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的左肩傷勢恢復情況良好，已經改列為「可能出賽」。這意味著柯瑞有可能會在明天主場對太陽的比賽中回歸。 按照先前的消息，柯瑞在上週

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。