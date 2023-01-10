NBA／批拒絕續約新聞為誤導 范弗利特：從未有正式報價

先前多倫多當地媒體曾報導，暴龍主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）在去年休賽季拒絕了一份金額達1.14億美元的提前續約報價，這是暴龍當初所能開出的最大金額。同時也指出，范弗利特有意尋求類似赫洛（Tyler Herro）高達1.3億美元的續約價碼。

不過范弗利特後來在接受採訪時針對此事嚴正駁斥，認為這篇新聞有些誤導群眾，而且並非他自己放出的消息。

「我從不會談論我的簽約或是續約相關內容，尤其是和管理階層之間的對話。所以這個爆料顯然不是從我這邊得到的消息。」范弗利特說。

「雙方其實從沒有給出過正式的報價，兩邊共同的決定就是再等等。這報導有些誤導人們。我很失望這新聞被報導出來，我不想被它分心。」

范弗利特是在2020年和球隊簽下4年8500萬美元的合約，今年夏天他將握有球員選項，價值2282萬美元；一般預估，范弗利特將不會執行合約選項，從而投入自由市場測試身價。不過范弗利特本季場均得到18.6分6.2助攻4.1籃板1.6抄截，且投籃命中率僅37.7%，數據表現不進反退。

「我會承擔所有的批評和質疑。但現在我們仍有很長的路要走，我不會放棄。我一直都保持積極和自信。」范弗利特說。

另一方面，知名記者史坦（Marc Stein）在報導中透露，暴龍目前已經把崔蘭特（Gary Trent Jr.）放上交易平台。崔蘭特今夏握有下季年薪1880萬美元的球員選項，一般預料他不會執行合約，而是會投身自由市場。

為此，目前戰績掙扎的暴龍可能會選擇提前處理崔蘭特的去留問題。先前有消息指出，暴龍在交易市場上十分積極，球隊正考慮是否進行重整，也對所有交易持開放態度。