NBA／太陽不敵熱火保羅又成傷兵 近9戰8敗跌至西區第9

近期傷兵滿營的太陽在主場迎戰熱火，沒想到連當家控衛保羅（Chris Paul）都因臀部痠痛提前退出比賽，雖然熱火始終無法將分差拉大，但太陽進攻火力也不足，終場熱火就以104：96擊敗太陽。

太陽近9戰吞下8敗，賽後戰績20勝20敗，跌至西區第9。更糟糕的是，除了保羅外，布克（Devin Booker）、強森（Cameron Johnson）、佩恩（Cameron Payne）目前都有傷在身；克勞德（Jae Crowder）則在季前就協議好要求交易不會出賽。

熱火本場比賽也有傷兵，得分好手赫洛（Tyler Herro）因背部痠痛缺席，所幸頂替上來的歐拉迪波（Victor Oladipo）攻下本季新高的26分，成為獲勝最大功臣。除了歐拉迪波外，阿德巴約（Bam Adebayo）拿到21分11籃板，巴特勒（Jimmy Butler）20分6助攻板，斯特魯斯（Max Strus）19分。

太陽的部分艾頓（Deandre Ayton）拿到23分14籃板，克雷格（Torrey Craig）17分9籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）15分7助攻。