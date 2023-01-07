NBA／詹姆斯復出湖人全員皆兵 擊落老鷹收賽季新高4連勝
湖人今日在主場迎戰老鷹，球星詹姆斯（LeBron James）今日復出。湖人從比賽開始就一路領先，終場以130：114擊落老鷹，收下本季最長的4連勝。
湖人首節進攻狀態絕佳，攻進37分並取得9分領先。第二節開打，湖人直接打出一波14：2的攻勢，將領先擴大為21分，本節後衛納恩（Kendrick Nunn）表現搶眼，個人獨得13分，幫助湖人半場打完以70：49大幅領先。
第三節老鷹重新振作，楊恩（Trae Young）單節狂砍17分，一度段將分差追近至10分。不過湖人靠著納恩和菜鳥克里斯提（Max Christie）在本節末段的三分球，又將分差拉開至16分。
末節詹姆斯進入狀態，連兩次暴扣提振全隊士氣，也壓制老鷹反撲氣焰，終場湖人就以130：114收下勝利。
LEBRON TO THE RACK 😱— NBA (@NBA) 2023年1月7日
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詹姆斯全場拿到25分10助攻7籃板，納恩繳出本季新高23分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）18分11籃板9助攻，中鋒布萊恩（Thomas Bryant）19分13籃板，施羅德（Dennis Schroder）21分。
老鷹的部分，楊恩拿到32分9助攻，柯林斯（John Collins）和杭特（De'Andre Hunter）都拿到16分8籃板，墨瑞（Dejounte Murray）16分6助攻。
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