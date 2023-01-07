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NBA／球給戈貝爾！ 繳本季代表作25+21率灰狼送快艇5連敗
灰狼今日在主場迎戰快艇，快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）皆輪休。儘管灰狼愛德華（Anthony Edwards）因傷退出比賽，但中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）挺身而出拿到25分21籃板，幫助灰狼以128：115輕取快艇。
戈貝爾本季因表現不如預期遭球迷批評，不過他今天打出賽季代表作，光是上半場就9投8中，攻下19分，全場21個籃板中有7顆是進攻籃板，15投命中11球，出手次數也是加盟灰狼後最多。灰狼從開賽以來就一路領先快艇。首節先取得4分領先，第二節後段趁快艇進攻不順，一口氣將分差拉開至14分。
第三節雖然愛德華因傷退場，但灰狼仍持續擴大比分，三節打完領先21分。快艇末節反攻仍無進展，在比賽時間還剩5分鐘左右時又再度放棄比賽，換上替補球員。終場灰狼以128：115擊敗快艇。
除了戈貝爾外，羅素（D'Angelo Russell）也拿到25分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）18分，諾威爾（Jaylen Nowell）14分6助攻，安德森（Kyle Anderson）12分7籃板6助攻。
快艇的部分，鮑威爾（Norman Powell）拿到21分6籃板，中鋒布朗（Moses Brown）14分11籃板，沃爾（John Wall）14分8助攻。
Rudy Gobert with a 20/20 night! 💪— NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年1月7日
25 PTS | 21 REB | 3 BLK | 54.2 FPTS#RaisedByWolves pic.twitter.com/Qe2fmbL0ja
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