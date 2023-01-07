快訊

台劇到底還欠缺什麼？《你的婚姻》凸顯這些產業新發展

影／桃園抽水站爆管無法送水 南桃園30萬戶緊急大停水到這時候

止痛藥大缺貨怎麼辦？藥師教2重點選別的，別在網上買！

NBA／成為歷史得分王不是目標 詹姆斯：我以傳球優先

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯不已挑戰聯盟歷史得分王為目標。 法新社
湖人球星詹姆斯不已挑戰聯盟歷史得分王為目標。 法新社

湖人球星詹姆斯（LeBron James）剛過38歲生日，仍展現非凡身手，目前只差484分就能成為NBA歷史得分王，不過詹姆斯日前卻表示得分向來不是首要目標，「因為我是以傳球優先的球員」

詹姆斯在38歲生日夜狂攻47分10籃板9助攻，下一場又拿到43分。不過因感冒和左腳踝痠痛缺席一場比賽，所幸今日對上老鷹的比賽已順利復出。

詹姆斯近期接受《ESPN》專訪，也聊到即將成為NBA得分王的想法，「當我進聯盟時沒有打算做到這件事。進入明星賽、成為最佳新秀、入選年度最佳陣容、防守最佳陣容、拿下總冠軍以及成為MVP，這些才是我的目標，我從來沒想過歷史得分紀錄，因為我是以傳球優先的球員。」

本場比賽前，詹姆斯生涯總得分離「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）只差484分。詹姆斯本季平均攻下29分，按照效率只需17場就能達成。湖人本季還有44場比賽，詹姆斯預計能在本季登上歷史得分王。

湖人 LeBron James

相關新聞

NBA／勇士好消息！柯瑞恢復訓練、目標下周這天復出

勇士今日傳出好消息，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的左肩傷勢逐漸好轉，根據消息，柯瑞當地時間周五已回到球場訓練，還參加5對5練習賽，柯瑞受訪時也透露，「目標下周六對馬刺時復出。」 柯

NBA／黃蜂首節轟51分平聯盟紀錄 安戴托昆波僅9分本季最差

公鹿今日在主場迎戰東區爐主黃蜂，比賽結果卻出乎意料，黃蜂首節狂轟51分追平聯盟紀錄，公鹿也無力反撲，第三節打到一半就換上替補球員。終場黃蜂以138：109大勝公鹿。 黃蜂首節拿到51分，追平20

NBA／成為歷史得分王不是目標 詹姆斯：我以傳球優先

湖人球星詹姆斯（LeBron James）剛過38歲生日，仍展現非凡身手，目前只差484分就能成為NBA歷史得分王，不過詹姆斯日前卻表示得分向來不是首要目標，「因為我是以傳球優先的球員」 詹姆斯

NBA／不來台打球了？傳「表弟」卡森斯將為湖人試訓

曾傳出將來台打球的前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）終於有最新消息，據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，湖人下週將邀請卡森斯為球隊

NBA／本季曾單場狂砍32分 獨行俠還是裁掉前明星後衛華克

現年32歲的前明星後衛華克（Kemba Walker）日前以非保障合約加盟獨行俠，雖然曾單場砍下32分，但獨行俠今日仍決定放棄他。 根據規定，若華克沒有被裁掉，合約將在明日轉為保障。《ESPN》

NBA／杜蘭特飆33分 籃網末節打鐵仍險勝殘陣鵜鶘

剛中斷12連勝的籃網作客鵜鶘，在對方球星缺陣的情況下，仍打得辛苦，末節曾陷入4分半鐘沒得分的困境。所幸鵜鶘本身也缺乏得分點，讓籃網最終順利以108：102擊退鵜鶘。 雙方首節戰況激烈，由鵜鶘取得

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。