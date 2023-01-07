NBA／成為歷史得分王不是目標 詹姆斯：我以傳球優先

湖人球星詹姆斯（LeBron James）剛過38歲生日，仍展現非凡身手，目前只差484分就能成為NBA歷史得分王，不過詹姆斯日前卻表示得分向來不是首要目標，「因為我是以傳球優先的球員」

詹姆斯在38歲生日夜狂攻47分10籃板9助攻，下一場又拿到43分。不過因感冒和左腳踝痠痛缺席一場比賽，所幸今日對上老鷹的比賽已順利復出。

詹姆斯近期接受《ESPN》專訪，也聊到即將成為NBA得分王的想法，「當我進聯盟時沒有打算做到這件事。進入明星賽、成為最佳新秀、入選年度最佳陣容、防守最佳陣容、拿下總冠軍以及成為MVP，這些才是我的目標，我從來沒想過歷史得分紀錄，因為我是以傳球優先的球員。」

本場比賽前，詹姆斯生涯總得分離「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）只差484分。詹姆斯本季平均攻下29分，按照效率只需17場就能達成。湖人本季還有44場比賽，詹姆斯預計能在本季登上歷史得分王。