NBA／黃蜂首節轟51分平聯盟紀錄 安戴托昆波僅9分本季最差

公鹿今日在主場迎戰東區爐主黃蜂，比賽結果卻出乎意料，黃蜂首節狂轟51分追平聯盟紀錄，公鹿也無力反撲，第三節打到一半就換上替補球員。終場黃蜂以138：109大勝公鹿。

黃蜂首節拿到51分，追平2019年勇士對陣金塊締造的聯盟歷史首節得分紀錄，同時也成為黃蜂隊史紀錄。

公鹿開場前3分鐘還維持領先，沒想到黃蜂突然打出一波19：2的攻勢，直接打暈公鹿。公鹿在第二節、三節前段仍無法拉近分差，最終也不敵黃蜂。

黃蜂表現最好的是後衛洛齊爾（Terry Rozier），他全場拿到39分，其中17分集中在第一節。小鮑爾（LaMelo Ball）也有24分12助攻，普拉里（Mason Plumlee）17分15籃板6助攻，華盛頓（P.J. Washington）23分。

公鹿的部分，波提斯（Bobby Portis）19分12籃板，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則寫下本季最低得分紀錄，僅得9分。