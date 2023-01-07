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NBA／杜蘭特飆33分 籃網末節打鐵仍險勝殘陣鵜鶘
剛中斷12連勝的籃網作客鵜鶘，在對方球星缺陣的情況下，仍打得辛苦，末節曾陷入4分半鐘沒得分的困境。所幸鵜鶘本身也缺乏得分點，讓籃網最終順利以108：102擊退鵜鶘。
雙方首節戰況激烈，由鵜鶘取得1分領先。第二節鵜鶘持續維持領先優勢，在本節末段又打出8：2的攻勢，半場領先籃網11分。
第三節戰況風雲變色，籃網在杜蘭特（Kevin Durant）單節12分以及防守的帶動下，迅速將分數趕上。在本節還剩8秒時，籃網前鋒華倫（T.J. Warren）投進三分球，幫助籃網反倒以3分領先進入末節。
末節籃網前4分半鐘1分未得，不過鵜鶘也沒把握住機會，只要回2分領先。雙方隨後持續打鐵大戰，雙方本節投籃命中率都不到4成。不過籃網靠著厄文（Kyrie Irving）的三分球成功超前比數，隨後籃網一直維持不到5分的差距，終場以108：102險勝鵜鶘。
杜蘭特拿下全場最高的33分10籃板，厄文19分5籃板5助攻，華倫15分，西蒙斯（Ben Simmons）本場比賽未站上罰球線，拿到6分6籃板10助攻。
鵜鶘以麥凱倫28分6籃板6助攻最出色，小將馬歇爾（Naji Marshall）23分9籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）12分10籃板，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）17分5籃板。
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