NBA／本季曾單場狂砍32分 獨行俠還是裁掉前明星後衛華克
現年32歲的前明星後衛華克（Kemba Walker）日前以非保障合約加盟獨行俠，雖然曾單場砍下32分，但獨行俠今日仍決定放棄他。
根據規定，若華克沒有被裁掉，合約將在明日轉為保障。《ESPN》也分析，獨行俠不留華克是為了讓菜鳥哈迪（Jaden Hardy）有更多上場時間，加上另一名年輕後衛萊特（McKinley Wright IV）的防守也較出色。
華克本季為獨行俠出賽9場，平均上場16分鐘，繳出8.0分、2.1助攻的成績。他曾在12月18日對上騎士的比賽中，全場25投12中砍進32分，外帶7助攻、5籃板，證明自己的油箱還有油。
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