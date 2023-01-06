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NBA／想當柯瑞與大谷老闆 傳勇士卡拉柏有意收購MLB天使隊

聯合新聞網／ 綜合報導
金洲勇士老闆拉卡柏(左)。 路透社
金洲勇士老闆拉卡柏(左)。 路透社

洛杉磯天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）去年8月宣布要將球隊賣掉，如今終於有大咖買家現身，NBA金州勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）今日上節目鬆口，承認自己正考慮買下天使隊。

天使身為大城市球隊，卻連8年為闖進季後賽。不過由於陣中擁有大谷翔平、「神鱒」楚奧特（Mike Trout）兩大超級巨星，被美國媒體看好能至少以30億美元的價碼出售。

拉卡柏今日上《The Athletic》廣播節目時也提到收購天使的議題，「我相信這支球隊擁有巨大的可能性，洛杉磯是大市場，它是其中的一部分，它擁有超過3百萬名粉絲，我們會去看看，這件事或許會發生，讓我們拭目以待。」

根據外媒報導，天使出售招標案將在2月展開，包括拉卡柏在內，有6組人馬競爭。值得一提的是若勇士真的成功收購，卡拉伯將成為柯瑞與大谷翔平兩名在棒籃球界最具影響力球員的老闆。

大谷翔平 天使 柯瑞

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