NBA／馬卡南狂飆生涯新高49分 助爵士擊落火箭止5連敗

本季破繭而出的爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen），今日砍下生涯新高49分，率爵士以131：114輕取火箭，中止近期的五連敗低潮。

馬卡南首節就火力全開攻下18分，率領爵士取得8分領先。第二節馬卡南表現平平，爵士仍保持8分領先進入下半場。

第三節馬卡南再度砍下12分，不過火箭始終將分差控制在個位數。末節火箭仍擋不住馬卡南火熱的狀態，讓他得到14分，並將分差拉開。僅管火箭後衛格林（Jalen Green）也拿到14分還以顏色，但仍無法改變戰局，終場爵士就以131：114收下勝利。

爵士除了馬卡南外，克拉克森（Jordan Clarkson）拿到19分5助攻，板凳暴徒畢斯利（Malik Beasley）也攻進19分。

火箭的部分，格林拿到30分，波特（Kevin Porter）23分6助攻，中鋒森根（Alperen Sengun）20分14籃板。