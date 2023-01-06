聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／馬卡南狂飆生涯新高49分 助爵士擊落火箭止5連敗
本季破繭而出的爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen），今日砍下生涯新高49分，率爵士以131：114輕取火箭，中止近期的五連敗低潮。
馬卡南首節就火力全開攻下18分，率領爵士取得8分領先。第二節馬卡南表現平平，爵士仍保持8分領先進入下半場。
第三節馬卡南再度砍下12分，不過火箭始終將分差控制在個位數。末節火箭仍擋不住馬卡南火熱的狀態，讓他得到14分，並將分差拉開。僅管火箭後衛格林（Jalen Green）也拿到14分還以顏色，但仍無法改變戰局，終場爵士就以131：114收下勝利。
爵士除了馬卡南外，克拉克森（Jordan Clarkson）拿到19分5助攻，板凳暴徒畢斯利（Malik Beasley）也攻進19分。
火箭的部分，格林拿到30分，波特（Kevin Porter）23分6助攻，中鋒森根（Alperen Sengun）20分14籃板。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言