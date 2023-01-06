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NBA／勇士最後1秒追平卻慘遭活塞絕殺 K湯：這永遠不會好受

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
活塞隊比伊（右）投進絕殺球後，與隊友波格丹諾維奇慶祝贏球。（路透）
活塞隊比伊（右）投進絕殺球後，與隊友波格丹諾維奇慶祝贏球。（路透）

當家球星柯瑞肩傷缺席、主力球員格林第四節1分24秒領到第二個技術犯規出場，NBA衛冕軍勇士隊昨天仍看到主場連勝機會，但湯普森最後一秒投進追平三分彈後，活塞前鋒比伊卻回敬「絕殺球」，助活塞以122：119搶走勝利，讓穿著便服隨隊的柯瑞也只能露出苦笑。

柯瑞上月中傷了左肩，昨天已經是連10場缺席，「浪花兄弟」缺一角下湯普森挺身而出，前一戰面對老鷹隊的二度延長賽狂飆生涯次高的54分，昨天第四節再轟下17分，包括最後一秒的追平三分球，不料有機會的延長賽卻被比伊粉碎。

「這永遠不會好受，我認為我們今晚已經拚盡全力。」全場攻下30分的湯普森說。

戰績排在東區末段班的活塞，昨天靠波格丹諾維奇29分衝擊衛冕軍，加上比伊扮演致勝英雄，辛苦收下本季第11勝。全場攻下17分的比伊，出手後重心不穩跌倒在地，起身後馬上被隊友簇擁，他說：「我只剩一秒，所以沒辦法想太多，所以我只能出手，很開心進球了。」

這不過是勇士本季主場第三敗，勇士雖挑戰主場六連勝失利，至少有好消息，球團表示柯瑞周末將進行檢查、評估左肩傷勢，最快有機會台灣時間下周六出戰馬刺隊的客場征途復出。

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