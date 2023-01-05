NBA／追上詹姆斯生涯得分？ 唐西奇：我不會打那麼久

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）本賽季打出問鼎年度MVP的亮眼數據，並且持續刷新聯盟多項紀錄，年僅23歲的他也被看好將在未來繼續挑戰多項歷史紀錄，不過在今天受訪時被問到，未來生涯總得分是否有機會追趕上目前在聯盟史上排名第2的詹姆斯（LeBron James）時，唐西奇則直言，並不認為自己會像詹姆斯一樣打上20個球季。

19歲時就經選秀加入獨行俠的唐西奇，儘管今年只是他在NBA的第5個賽季，不過卻已經刷新聯盟多項最年輕紀錄，且從生涯的第二個賽季開始，就已經成為年度MVP名單的討論人選之一，尤其本季至今出賽35場後他繳出一張誇張的平均34.3分、8.9助攻、8.8籃板全能成績單，有很高的機率在本賽季一圓MVP夢。

而在今天獨行俠練球後，唐西奇也在受訪時被問到是否認為自己有機率在生涯總得分上，追上目前排名史上第2名的詹姆斯時，唐西奇則笑說：「機率？那你可能要去問拉斯維加斯。」

唐西奇接著表示，確實存在著這樣的可能性，但應該會蠻困難的，「這需要有一個能征戰20年的傢伙，他現在已經打了20年，必須要長達20年都保持這樣的體態，還有他對於身體的保護程度。我們談的這些還是他除了籃球技巧外的事情，需要保持這樣的身體狀態是非常難的。如果你問我，那是不可能的，因為我不會打那麼久，這點我就做不到。」

過去就曾多次表態將詹姆斯視為偶像的唐西奇指出，至今看著詹姆斯打球還是會覺得相當驚訝，「這是他的第20個賽季，每晚他都幾乎還能攻下30、40分，這是多麼不可思議，我幾乎很少看到這樣的事情發生。」

詹姆斯目前在生涯總得分榜上，以37903分僅次於傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分，有望在本賽季就順利登上歷史得分王寶座，而包括詹姆斯在內，聯盟過去也僅有9位球員生涯累積出賽20個賽季以上。