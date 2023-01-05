快訊

瑞士評台灣交通「走斑馬線上都會身亡」 交通部回應了

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／追上詹姆斯生涯得分？ 唐西奇：我不會打那麼久

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(左)與偶像詹姆斯相見歡。 美聯社
唐西奇(左)與偶像詹姆斯相見歡。 美聯社

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）本賽季打出問鼎年度MVP的亮眼數據，並且持續刷新聯盟多項紀錄，年僅23歲的他也被看好將在未來繼續挑戰多項歷史紀錄，不過在今天受訪時被問到，未來生涯總得分是否有機會追趕上目前在聯盟史上排名第2的詹姆斯（LeBron James）時，唐西奇則直言，並不認為自己會像詹姆斯一樣打上20個球季。

19歲時就經選秀加入獨行俠的唐西奇，儘管今年只是他在NBA的第5個賽季，不過卻已經刷新聯盟多項最年輕紀錄，且從生涯的第二個賽季開始，就已經成為年度MVP名單的討論人選之一，尤其本季至今出賽35場後他繳出一張誇張的平均34.3分、8.9助攻、8.8籃板全能成績單，有很高的機率在本賽季一圓MVP夢。

而在今天獨行俠練球後，唐西奇也在受訪時被問到是否認為自己有機率在生涯總得分上，追上目前排名史上第2名的詹姆斯時，唐西奇則笑說：「機率？那你可能要去問拉斯維加斯。」

唐西奇接著表示，確實存在著這樣的可能性，但應該會蠻困難的，「這需要有一個能征戰20年的傢伙，他現在已經打了20年，必須要長達20年都保持這樣的體態，還有他對於身體的保護程度。我們談的這些還是他除了籃球技巧外的事情，需要保持這樣的身體狀態是非常難的。如果你問我，那是不可能的，因為我不會打那麼久，這點我就做不到。」

過去就曾多次表態將詹姆斯視為偶像的唐西奇指出，至今看著詹姆斯打球還是會覺得相當驚訝，「這是他的第20個賽季，每晚他都幾乎還能攻下30、40分，這是多麼不可思議，我幾乎很少看到這樣的事情發生。」

詹姆斯目前在生涯總得分榜上，以37903分僅次於傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分，有望在本賽季就順利登上歷史得分王寶座，而包括詹姆斯在內，聯盟過去也僅有9位球員生涯累積出賽20個賽季以上。

延伸閱讀

NBA／下半場回魂逆轉火箭 唐西奇飆39分助獨行俠7連勝

NBA／唐西奇連莊單週最佳球員 波爾辛吉斯久違獲選

NBA／粉碎波總限制低於50分宣言 唐西奇：我只想贏球

NBA／唐西奇50分之旅領域展開 連5戰怪物數據再創新紀錄

相關新聞

NBA／活塞比伊三分球絕殺勇士 湯普森末節飆17分做白工

近期在主場拉出5連勝的勇士，今日持續在主場迎戰東區爐主活塞。沒想到雙方一路戰到最後一刻，勇士靠著末節砍下17分的湯普森（Klay Thompson）投進三分球追平比數，不過活塞前鋒比伊（Saddiq

NBA／詹皇缺陣施羅德挺身砍32分 湖人滅火奪3連勝

在詹姆斯（LeBron James）因感冒被迫休養的情況下，施羅德（Dennis Schroder）挺身而出，攻下賽季個人新高32分，外加4籃板4抄截2助攻，其中更在第四節獨拿14分，幫助湖人頂住熱火

NBA／籃網吞近一個月首敗 厄文呼籲隊友支援杜蘭特

籃網在今天出戰公牛的比賽中，儘管球隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）全場猛轟44分，但仍是以112：121不敵公牛...

NBA／追上詹姆斯生涯得分？ 唐西奇：我不會打那麼久

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）本賽季打出問鼎年度MVP的亮眼數據，並且持續刷新聯盟多項紀錄，年僅23歲的他也...

NBA／助攻艾倫轟進致勝三分彈 安戴托昆波：相信隊友

密爾瓦基公鹿當家球星安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）今天繳出大三元，率隊在延長賽後以104比101力克地主多倫多暴龍。

NBA／西蒙斯終於命中罰球 卻引發魔咒斷籃網12連勝

籃網本場比賽以112：121不敵公牛，中止12連敗。巧合的是，連勝期間沒命中過罰球的西蒙斯（Ben Simmons），今日在罰球線上竟4罰1中，也讓西蒙斯有命中罰球的比賽，戰績改寫為1勝7敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。