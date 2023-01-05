NBA／活塞比伊三分球絕殺勇士 湯普森末節飆17分做白工

近期在主場拉出5連勝的勇士，今日持續在主場迎戰東區爐主活塞。沒想到雙方一路戰到最後一刻，勇士靠著末節砍下17分的湯普森（Klay Thompson）投進三分球追平比數，不過活塞前鋒比伊（Saddiq Bey）卻在比賽僅剩1秒的情況下，外線拔起出手命中絕殺三分球，率活塞以122比119氣走勇士。

前三節雙方打得不分上下，勇士表現最亮眼的是小將蘭姆（Anthony Lamb），個人前3節就拿到17分，不過其他球員狀況普通，讓勇士帶著2分落後進入末節。

末節勇士與活塞打得你來我往，在比賽還剩7分33秒時靠著湯普森（Klay Thompson）快攻扣籃，將比數改寫為99：98，也迫使活塞喊出暫停。暫停回來後戰況風雲變色，活塞打出8：0的攻勢，反倒取得7分領先。

不過湯普森此時挺身而出，個人連得8分，將分差追到只剩1分。雙方之後進入拉鋸戰，在比賽時間還剩1分33秒時，活塞史都華（Isaiah Stewart）搶到進攻籃板，隊友比伊接獲傳球順利投進三分球，取得117：112領先。

此時勇士格林（Draymond Green）卻與史都華突然發生衝突，雙方都被判技術犯規，其中格林因本場第2次技術犯規被驅逐出場。隨後湯普森再靠罰球和上籃連得4分，將比數追到117：116。不料勇士在比賽時間還剩10秒時將球交給波爾（Jordan Poole），他卻自己將球運掉，只能執行犯規戰術凍結時間。

Draymond Green and Isaiah Stewart get into it pic.twitter.com/yj16CoZB2K — NBA Retweet (@RTNBA) 2023年1月5日

活塞後衛海斯（Killian Hayes）穩穩兩罰命中。勇士喊出暫停後，戰術執行成功，湯普森接球就投，三分球命中，將比分扳至119：119平手，比賽時間僅剩1秒。

KLAY THOMPSON CLUTCH!!!



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活塞最後一擊將球傳給比伊，結果他在平衡還沒維持的情況下奇蹟般地射進絕殺三分球，終場以122：119氣走勇士。

SADDIQ BEY CALLED GAME pic.twitter.com/ijJmU2GizD — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年1月5日

比伊本場比賽拿到17分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿到全隊最高的29分，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）18分11籃板。

勇士的部分，湯普森拿到30分，波爾24分6助攻，板凳出發的傑若米（Ty Jerome）18分、蘭姆17分。