NBA／西蒙斯終於命中罰球 卻引發魔咒斷籃網12連勝

籃網本場比賽以112：121不敵公牛，中止12連敗。巧合的是，連勝期間沒命中過罰球的西蒙斯（Ben Simmons），今日在罰球線上竟4罰1中，也讓西蒙斯有命中罰球的比賽，戰績改寫為1勝7敗。

西蒙斯在第二節還剩10分27秒時站上罰球線，結果他第一罰成功命中。沒想到這個看似平凡的回合，竟意外成為公牛通往勝利大門的鑰匙。

因為根據統計，籃網這波12連勝中，西蒙斯出賽10場，他在罰球線上共出手9次全數落空，本季他有命中罰球的比賽，加上今天的失利，籃網僅1勝7敗；他沒有命中罰球的比賽，戰績則是17勝3敗。