聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／西蒙斯終於命中罰球 卻引發魔咒斷籃網12連勝
籃網本場比賽以112：121不敵公牛，中止12連敗。巧合的是，連勝期間沒命中過罰球的西蒙斯（Ben Simmons），今日在罰球線上竟4罰1中，也讓西蒙斯有命中罰球的比賽，戰績改寫為1勝7敗。
西蒙斯在第二節還剩10分27秒時站上罰球線，結果他第一罰成功命中。沒想到這個看似平凡的回合，竟意外成為公牛通往勝利大門的鑰匙。
因為根據統計，籃網這波12連勝中，西蒙斯出賽10場，他在罰球線上共出手9次全數落空，本季他有命中罰球的比賽，加上今天的失利，籃網僅1勝7敗；他沒有命中罰球的比賽，戰績則是17勝3敗。
Oh no Ben Simmons 🤣pic.twitter.com/IfRbJf3YOr— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 5, 2023
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言