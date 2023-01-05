NBA／杜蘭特狂飆44分無用 公牛多點開花斷籃網12連勝
近期拉出12連勝的籃網作客公牛主場，卻一路陷入苦戰。杜蘭特（Kevin Durant）個人狂飆44分，仍無力抵擋公牛團隊攻勢，終場公牛以121比112擊敗籃網，斬斷籃網近期的12連勝。
公牛今年戰績僅17勝21敗，但可說是東區強隊殺手，本季面對東區前3的塞爾蒂克、公鹿、籃網，共拿下6勝1敗的佳績。
公牛首節就火力全開拿到40分，儘管杜蘭特（Kevin Durant）上半場就得到28分，也無法幫助籃網要回領先，半場以59：69落後公牛。
下半場公牛的進攻火力下降僅得19分，籃網趁勢將分差追到只剩3分。不過公牛末節狀況回神，甚至一度打出8：0的攻勢，將分差再度拉開為雙位數，之後的比賽風向也由公牛主導，終場就以121：112收下勝利。
公牛本場比賽多點開花，威廉斯（Patrick Williams）拿到22分7籃板表現最為驚艷。德羅展也拿下22分7籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）21分13籃板，多森姆（Ayo Dosunmu）17分7籃板，拉文（Zach LaVine）13分5助攻。
籃網除了杜蘭特外，厄文（Kyrie Irving）25分8助攻，小柯瑞（Seth Curry）板凳出發拿到22分。
AYO SAID 🚫— NBA (@NBA) January 5, 2023
Bulls lead by 4 in Q3
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