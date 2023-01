NBA／杜蘭特狂飆44分無用 公牛多點開花斷籃網12連勝

近期拉出12連勝的籃網作客公牛主場,卻一路陷入苦戰。杜蘭特(Kevin Durant)個人狂飆44分,仍無力抵擋公牛團隊攻勢,終場公牛以121比112擊敗籃網,斬斷籃網近期的12連勝。

公牛今年戰績僅17勝21敗,但可說是東區強隊殺手,本季面對東區前3的塞爾蒂克、公鹿、籃網,共拿下6勝1敗的佳績。

公牛首節就火力全開拿到40分,儘管杜蘭特(Kevin Durant)上半場就得到28分,也無法幫助籃網要回領先,半場以59:69落後公牛。

下半場公牛的進攻火力下降僅得19分,籃網趁勢將分差追到只剩3分。不過公牛末節狀況回神,甚至一度打出8:0的攻勢,將分差再度拉開為雙位數,之後的比賽風向也由公牛主導,終場就以121:112收下勝利。

公牛本場比賽多點開花,威廉斯(Patrick Williams)拿到22分7籃板表現最為驚艷。德羅展也拿下22分7籃板,佛西維奇(Nikola Vucevic)21分13籃板,多森姆(Ayo Dosunmu)17分7籃板,拉文(Zach LaVine)13分5助攻。

籃網除了杜蘭特外,厄文(Kyrie Irving)25分8助攻,小柯瑞(Seth Curry)板凳出發拿到22分。

AYO SAID 🚫



Bulls lead by 4 in Q3



📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/R3jPQES2qS