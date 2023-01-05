NBA／米契爾狀況不佳 莫布里致勝跳投助騎士險退太陽

騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）前場比賽狂轟71分，幫助球隊贏球。今日在主場迎戰近期戰績低迷的太陽，手感低迷僅攻下20分。雙方也呈現一場低比數比賽，騎士上半場僅得33分，所幸下半場狀態回神，靠著莫布里（Evan Mobley）的致勝跳投，終場以90比88驚險逆轉太陽。

本場比賽後，騎士以24勝15敗重返東區第3，太陽戰績20勝19敗，掉至西區第9。

EVAN MOBLEY FOR THE WIN.



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雙方在首節就上演打鐵大戰，騎士只拿到15分，太陽更慘只有14分。第二節太陽在保羅（Chris Paul）14分的帶領下，火力成功復甦，反觀騎士本場前14次三分球出手竟全未命中，直到第二節後段才由勒佛特（Caris LeVert）投進第一顆三分球，全隊在這節也只攻下18分，半場打完太陽以43：33領先騎士。

第三節騎士火力終於復甦，本節拿到26分，其中替補後衛內托（Raul Neto）個人就獨得8分，幫助騎士在本節末段打出7：0的攻勢，帶著5分落後進入末節。

末節勒佛特在前2分鐘連得9分，幫助球隊追平比數。保羅立刻做出回應連得6分，重新要回領先。此後比賽呈現拉鋸戰，雙方一度在兩分鐘內都沒得分，米契爾在比賽時間還剩40秒時三分球命中，打破僵局，也將比數超前為88：85，迫使太陽喊出暫停。

WHO ELSE 🕷️



DONOVAN MITCHELL PUTS CLEVELAND IN FRONT WITH 0:41 REMAINING.



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暫停回來後，太陽沙米特（Landry Shamet）用命中三分球追平比數，不過騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）命中跳投，再度超前比數，只留給太陽4秒。太陽最後一攻交給布里吉斯（Mikal Bridges），結果中距離跳投未命中，終場騎士就以90：88收下勝利。

米契爾本場比賽20投僅6中，不過仍拿到20分9助攻6籃板，勒佛特21分6籃板，內托則有14分的貢獻。

太陽的部分保羅表現最亮眼，拿到25分8助攻，艾頓（Deandre Ayton）15分18籃板，沙米特14分。