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NBA／米契爾關鍵追平分補籃 裁判報告認定已違規

聯合新聞網／ 綜合報導
裁判報告認定，米契爾(左)關鍵補籃違規。 美聯社
裁判報告認定，米契爾(左)關鍵補籃違規。 美聯社

騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）昨日狂轟71分，締造歷史。不過根據裁判報告顯示，米契爾昨日在正規時間最後一次補籃，是違規行為，分數不該被計入。

米契爾在第4節還剩4.7秒時站上罰球線，第一罰他穩穩命中，第二罰故意不進，結果米契爾成功搶到籃板球，補進2分，雙方進入延長賽。米契爾之後也在延長賽完成71分，並幫助球隊贏球。

聯盟今日公布裁判報告，這次的進球違反規定，原因是：「球在碰觸籃框之前，米契爾就先越過罰球線，這是一次違規，投籃應該不算，且公牛該獲得球權。」

公牛主帥多諾萬（Billy Donovan）昨日比賽結束後就曾表示，「知道這是違規行為，聯盟會用裁判報告證明這件事，但比賽結果不會因此改變。」他今日得知消息時則說，「裁判當下什麼都沒做，這件事真的很不幸，尤其是我們的球員都努力在場上戰鬥和競爭。」

騎士 公牛 Donovan Mitchell

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