NBA／剛拿71分隔天就接受藥檢 米契爾：洛培茲和我一起

騎士球星米契爾(Donovan Mitchell)昨日大發神威拿到生涯新高71分,成為已逝傳奇巨星布萊恩(Kobe Bryant)2006年81分後聯盟得分最高紀錄。不過根據消息指出,他在比賽隔天就接受聯盟藥檢。

