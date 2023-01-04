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NBA／剛拿71分隔天就接受藥檢 米契爾：洛培茲和我一起
騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）昨日大發神威拿到生涯新高71分，成為已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）2006年81分後聯盟得分最高紀錄。不過根據消息指出，他在比賽隔天就接受聯盟藥檢。
71 PTS— NBA (@NBA) January 3, 2023
8 REB
11 AST
W
Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH
根據聯盟規定，球員在賽季期間會接受4次隨機藥檢，已確認球員是否違規使用藥物來提升表現，季後賽期間則是2次。不過這個「隨機性」常受到球員質疑，2019年後衛卡盧索（Alex Caruso）效力湖人時，曾張貼肌肉照，隔天也立刻受到藥檢。
昨日比賽結束後，米契爾的隊友洛培茲（Robin Lopez）也開玩笑地在推特寫道，「米契爾和洛培茲聯手攻下72分，記得標註『載入史冊』。」今日米契爾則引述該推文幽默地寫道，「就像我們今天早上一起接受藥檢。」
Andddd just like that we are drug tested this morning 😂😂😂 https://t.co/LvlbcPDucP— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) 2023年1月3日
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