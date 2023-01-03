NBA／杜蘭特、厄文聯手轟垮馬刺 籃網笑納12連勝

馬刺作客面對氣勢正旺的籃網，顯然是一場不對稱戰爭，賽前波波維奇（Gregg Popovich）也以一貫的幽默口氣表示「我實在沒有任何新的辦法可以去阻擋他們。這事你們不要告訴任何人，因為原本就應該是我要來想辦法的。」

不過幽默歸幽默，實際對戰後戰況也確實呈現一面倒狀態。籃網展現摧枯拉朽的恐怖火力，上半場就取得74比47的大幅領先優勢，三節打完領先對方29分之多，也讓這場比賽早早收工。籃網最終以139比103輕鬆奪下12連勝。

KYRIE PUTBACK JAM 😱



THE NETS ARE HOOPING TONIGHT.



📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/2XwN9DbvPt — NBA (@NBA) January 3, 2023

由於雙方差距過大，杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）雙雙在第四節休兵，前者14投10中，高效率拿下25分11助攻3籃板2抄截，厄文同樣有著14投11中的高命中率，獲得27分8籃板。

替補的華倫（T.J. Warren）貢獻18分2抄截2阻攻，小柯瑞（Seth Curry）16分。籃網此役團隊命中率高達62.4%，三分球命中率也有超過5成水準，12人輪番上陣皆有分數進帳，凌厲的攻勢讓馬刺難以招架，單場139分也是球隊本季得分第2高。

馬刺陣中以強森（Keldon Johnson）的22分為最高，瓦賽爾（Devin Vassell）14分。