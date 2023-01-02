NBA／2022年社群媒體流量排名 柯瑞超人氣力壓群雄

柯瑞（Stephen Curry）上季率領勇士在一開始沒太被看好情況下勇奪總冠軍，8年內4度登頂，個人更是以超凡入聖的驚人表現生涯首度獲選總冠軍賽MVP，這讓他的聲勢再度攀上巔峰。

這樣的超人氣也反映在社群媒體上。國外媒體統計了2022年NBA球星在社群媒體瀏覽量的排行榜，柯瑞以遙遙領先之姿雄霸天下。

排名顯示，柯瑞的瀏覽量高達4.85億，第2名的莫蘭特（Ja Morant）則是以3.51億力壓詹姆斯（LeBron James）的2.68億。

前3名之後分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）、波爾（Jordan Poole）、泰托姆（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。