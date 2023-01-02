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NBA／公鹿三劍客全休兵 巫師攻守碾壓勇奪5連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
庫茲瑪送出大三元。 路透社
庫茲瑪送出大三元。 路透社

金塊主場迎戰來訪的巫師，然而陣中三劍客安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）皆因傷或生病缺席比賽。

少了主力球星坐鎮，公鹿攻守兩端全面崩盤，開賽後就遭到對方壓制，全場一度落後26分之多，也讓比賽早早淪於垃圾時間。近況出色的巫師最終以118比95痛宰公鹿。

巫師順利取得5連勝，追平了他們過去兩個賽季最長連勝表現。此外，在最近3場比賽中，他們一共淨勝67分之多，連續3場贏對手至少19分，也是隊史自1980年以來首度出現。

庫茲瑪（Kyle Kuzma）雖16投5中僅拿下10分，但卻有13籃板11助攻進帳，完成生涯第2次大三元；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻下22分5籃板2抄截2阻攻，葛佛（Daniel Gafford）17分4籃板4助攻。

替補的八村壘（Rui Hachimura）延續近期火燙手感，18投11中包括3記三分球在內，得到全場最高26分，在球隊這波5連勝中，他有3場比賽得分超過20分。

公鹿團隊命中率僅有35.4%，波提斯（Bobby Portis）得到19分10籃板，艾倫（Grayson Allen）13分8助攻5籃板，卡特（Jevon Carter）14分3籃板3助攻。公鹿近期又陷入亂流之中，6場比賽吞下5敗，不過目前仍居東區第3。

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