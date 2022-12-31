NBA／ 「有我在的快艇進西決」 湖人貝弗利又開嗆太陽保羅

僅管湖人本季戰績不佳，但湖人後衛貝弗利（Patrick Beverley）仍在用嘴巴攻擊對手，今日他再度向太陽保羅（Chris Paul）開砲，認為自己完成保羅做不到的事。

保羅過去曾效力快艇6個賽季，但始終無法帶領快艇進入西區決賽。貝弗利日前上節目時就表示，「快艇只有打過一次西區決賽，不是保羅、葛里芬（Blake Griffin）打造的空接之城，而是有我在的快艇。」

雖然貝弗利陳述一段事實，但快艇該季闖入西區決賽，正好是被保羅所率領的太陽淘汰。從數據面來看，保羅在該輪系列賽平均24.0分、8.8助攻、3.3籃板以及1.8次抄截，還在最後一戰狂飆41分；反觀貝弗利只有平均6.0分、3.7籃板、1.5助攻的表現。

貝弗利過去幾季與太陽爭議不斷，2020-21賽季撞傷布克（Devin Booker）鼻樑，上季從背後偷襲保羅，本季則為了替隊友出氣，從背後推倒艾頓（Deandre Ayton）。