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NBA／麥凱倫42分、11記三分球創新高 率鵜鶘退76人取5連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
麥凱倫42分創賽季新高，11記三分球創個人新高、平隊史紀錄。 美聯社
麥凱倫42分創賽季新高，11記三分球創個人新高、平隊史紀錄。 美聯社

鵜鶘後衛麥凱倫（C.J. McCollum）在今日對戰76人的比賽中，射進11記三分球狂砍42分，隊友威廉森（Zion Williamson）也拿到36分，兩人合力率領鵜鶘以127：116擊敗76人，收下近期的5連勝。

76人球星安比德（Joel Embiid）上半場就攻進20分，不過麥凱倫先是在首節命中2記三分球，第二節又射進5記三分球，半場打完23分，幫助鵜鶘以67：60領先。

安比德第三節持續發威，在禁區和罰球線攻進15分。不過麥凱倫仍持續輸出，又投進2記三分球，得到13分，幫助鵜鶘維持領先分數。

前3節默默攻下24分的威廉森，末節再度爆發，強打禁區拿到12分。安比德本節沒有太多的建樹，麥凱倫在比賽時間還剩2分30秒時，投進個人本場第11記三分球，比賽至此之後沒有懸念，拓荒者終場就以127：116收下勝利。

麥凱倫11記三分球，創個人生涯新高，也追平鵜鶘隊史紀錄，42分則是個人本季新高。威廉森全場也拿到36分5籃板。76人的部分，安比德全場攻下37分8籃板5助攻，哈登（James Harden）20分10助攻。

鵜鶘 76人 C.J. McCollum Zion Williamson Joel Embiid

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