NBA／三巨頭明年恐拆夥？ 美媒：湖人會考慮交易詹姆斯

湖人上季透過交易組成「三巨頭」，然而卻連季後賽都沒得打，經歷更換教練、衛斯布魯克（Russell Westbrook）改打替補後，戰績仍沒有太大的轉變，目前14勝21敗，西區第13。根據消息，隨著詹姆斯（Lebron James）進入生涯尾聲，湖人下賽季的陣容會巨大的變動。

《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）透露，「湖人明年休賽季最好的情況是擺脫衛斯布魯克的合約，找來另一位大牌球星，但如果這件事沒發生，他們會考慮交易詹姆斯，儘管交易詹姆斯需要一些勇氣，但他們可能沒有更好的選擇。」

湖人本季結束後，只剩下詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、瓊斯（Damian Jones）及菜鳥克里斯提（Max Christie）身上有合約，但前兩者就佔據將近9400萬美元的薪資空間，剩3000萬美元左右的薪資空間，能否找到合適的球員，將影響詹姆斯和湖人的未來。