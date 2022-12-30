NBA／賈奈特認為籃網還缺禁區長人 網敲碗：你快復出吧！

籃網近期打出優異的表現，戰績也衝上東區第2，不過退役球星賈奈特（Kevin Garnett）仍點出籃網陣容的缺陷，認為籃網還需要一名禁區球員。

賈奈特在個人推特寫道，「籃網度過混亂的休賽季，但他們現在將出色的天賦和老將深度融合得很好，不過他們仍需要一名禁區支柱。」

They still need an anchor, but the Nets flipped a chaotic summer into a great blend of veteran depth and elite talent… 🚀🤷🏾‍♂️ — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) 2022年12月27日

對此球迷紛紛在留言區表示，「對，所以我們需要你復出」、「應該簽下霍華德（Dwight Howard）」、「拿西蒙斯（Ben Simmons）換戈貝爾（Rudy Gobert）」。

不過也有球迷認為籃網不缺禁區球員，因為克萊克斯頓（Nic Claxton）今年表現相當出色。克萊克斯頓本季出賽32場，平均攻下11.9分、8.5籃板、1.4助攻、2.4阻攻，投籃命中率74.3%高居聯盟第一，不過罰球命中率僅46%。