NBA／參加海斯倫高中球衣退休儀式 熱火巴特勒偷酸他老了

熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）的高中母校日前退休他的球衣。他也和熱火隊友一同出席儀式現場，球星巴特勒（Jimmy Butler）也展現幽默的一面，在個人社群偷酸海斯倫老了。

海斯倫1997、1998年曾為邁阿密高中拿下兩座州冠軍，不過巴特勒卻發布動態，貼出該校1925、1931年的冠軍錦旗圖片並標註海斯倫、附上「笑哭」的表情，偷酸海斯倫是老人，不過這也展現兩人的交情。

巴特勒偷酸海斯倫老了。 截圖自巴特勒IG

日前海斯倫接受訪問時，也談到他與巴特勒的互動，「我在他身上看到很多我的樣子，我們在比賽的時候都會控制情緒，但偶爾也會失控。」

海斯倫已經為熱火效力20年，熱火總裁萊里（Pat Riley）十分感謝海斯倫對球隊的巨大貢獻，他賽季開打前就曾表示，未來將會退休海斯倫所穿的40號球衣。