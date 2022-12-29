NBA／參加海斯倫高中球衣退休儀式 熱火巴特勒偷酸他老了
熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）的高中母校日前退休他的球衣。他也和熱火隊友一同出席儀式現場，球星巴特勒（Jimmy Butler）也展現幽默的一面，在個人社群偷酸海斯倫老了。
海斯倫1997、1998年曾為邁阿密高中拿下兩座州冠軍，不過巴特勒卻發布動態，貼出該校1925、1931年的冠軍錦旗圖片並標註海斯倫、附上「笑哭」的表情，偷酸海斯倫是老人，不過這也展現兩人的交情。
日前海斯倫接受訪問時，也談到他與巴特勒的互動，「我在他身上看到很多我的樣子，我們在比賽的時候都會控制情緒，但偶爾也會失控。」
海斯倫已經為熱火效力20年，熱火總裁萊里（Pat Riley）十分感謝海斯倫對球隊的巨大貢獻，他賽季開打前就曾表示，未來將會退休海斯倫所穿的40號球衣。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言