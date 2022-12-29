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NBA／生涯晚年遇低谷 詹姆斯不想這樣結束生涯仍要拚冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
近兩季湖人遭逢低谷，詹姆斯強調不願就此結束生涯，目標仍是繼續拚冠。 路透社
近兩季湖人遭逢低谷，詹姆斯強調不願就此結束生涯，目標仍是繼續拚冠。 路透社

湖人隊今天在作客熱火隊主場的比賽中，雖然球隊一哥詹姆斯（LeBron James）拿下27分、9籃板、6助攻，三項數據都高居全隊前二，仍以98：112不敵前東家熱火，賽後被問到還希望能在球場上多打幾年時，詹姆斯則表示自己沒有一個數字能夠回答，而且他對於勝利依舊保持著渴望。

湖人在今天不敵熱火後，近6場比賽吞下5敗，排名也持續維持在西區後段班，尤其今天還輸給前東家熱火，讓詹姆斯目前的處境顯得相當尷尬，賽後被問到還想在球場上打幾年時，他說：「我沒有一個數字，現在仍是全神貫注打好每一分鐘，這就是現在的想法，我必須照顧好我的身體，繼續投入在工作上。」

詹姆斯目前與湖人仍有兩年合約，其中包括第二年的球員選擇權，儘管在荷包上進帳不少，但相較於生涯前兩支效力過的球隊騎士與熱火，帶給他籃球生涯無盡的榮耀，在湖人雖然也順利奪冠，但每個賽季卻是起伏相當大，甚至還兩度錯過季後賽。

對於在生涯的晚年遭遇如此低谷，詹姆斯直言自己對於勝利依舊保持著相當的渴望，「我是一名贏家，且渴望贏球，從18歲在騎士加入聯盟以來，贏球一直都是我的目標。」

除了贏球外，再一次奪冠也依舊在詹姆斯的未來藍圖中，「從團隊的角度來看，我目前還是能夠打出高水準的比賽，也不想就此結束生涯，當我們有好的陣容時，我很清楚自己還能夠帶給球隊什麼樣的幫助。」

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