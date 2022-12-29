NBA／勇士前三節一路挨打 末節發力逆轉爵士站回五成勝率

勇士今日在主場迎戰爵士，一路挨打的勇士掌握爵士第四節進攻當機的機會，完成逆轉，終場以112：107擊敗爵士，收下3連勝。

賽後勇士戰績18勝18敗，西區第9的爵士19勝18敗，雙方只剩半場勝差。本季勇士在主場更是拿下15勝2敗的驚人戰績。

爵士首節在馬卡南（Lauri Markkanen）飆進4記三分球的帶領下，轟進37分，取得10分領先，勇士雖然將比數縮小為個位數，卻始終無法超前比數，帶著6分落後進入末節。

沒想到勇士菜鳥鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）和波爾（Jordan Poole）接連投進三分球追平比數，迫使爵士叫出暫停。暫停回來後爵士先攻進2分，但格林（Draymond Green）再投進一記三分球超前比數。

Steph knew it was good 👌@warriors move the ball to find Poole for the triple and the tie!

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雖然爵士隨後將比數再度超前，但卻又陷入將近3分鐘的得分荒，勇士藉機打出10：0的攻勢取得107：101領先。

Ty Jerome gives the @warriors the lead! 🎯



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爵士再度喊出暫停，回來後得到2分。在此之後雙方進入打鐵大戰，雙方2分半鐘都沒有得分。克拉克森（Jordan Clarkson）率先投進三分球突破僵局，將分差追到只剩1分，不過波爾快速回敬2分，又取得109：106領先。

爵士隨後兩度站上罰球線，卻只得到1分，反觀勇士後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）2罰穩穩命中，幫助勇士鎖定勝局，以112：107收下勝利。

波爾攻下勇士全隊最高的26分，迪文森佐19分，傑若米（Ty Jerome）17分7籃板，菜鳥鮑德溫11分。爵士的部分，馬卡南攻下29分16籃板，克拉克森則拿到22分。