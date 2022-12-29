NBA／安戴托昆波45+22卻關鍵失誤 公鹿OT不敵公牛吞4連敗

近期陷入3連敗低潮的公鹿，今日作客公牛主場，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿出想贏球的決心，全場攻下45分22籃板7助攻，不過在第四節尾聲發生關鍵失誤，讓比賽進入延長，延長賽德羅展（DeMar DeRozan）攻下10分，率領公牛119：113驚險擊敗公鹿。

安戴托昆波在正規時間就拿到43分20籃板，不過雙方分差始終相當接近。在比賽還剩11.1秒時，公鹿以106：104領先並握有球權，安戴托昆波發球卻出現失誤，讓公牛小將多森姆（Ayo Dosunmu）拿到球飛身爆扣追平比數，比賽還剩7.8秒。雙方最後一攻都發生失誤，比賽因此進入延長賽。

Dosunmu ties it at 106-106! https://t.co/9OrtJ7atfk pic.twitter.com/zZWjqWg46b — NBA (@NBA) 2022年12月29日

延長賽公鹿率先攻進4分，但公牛在德羅展的帶領下打出7：0的攻勢回應，儘管公鹿波提斯（Bobby Portis）三分球命中，追平比數，但德羅展再次使用招牌中距離超前比數，隨後公鹿進攻失利，使出犯規戰術，4次罰球都被德羅展命中，終場公牛就以119：113收下勝利。

This DeMar DeRozan middy gave the Bulls a lead they wouldn't relinquish 😤



Chicago comes back from down 11 with 2:18 remaining to beat the Bucks in OT!pic.twitter.com/jGHPFNDmmt — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2022年12月29日

德羅展全場拿下42分10籃板，拉文（Zach LaVine）24分，佛西維奇（Nikola Vucevic）12分13籃板。公鹿除了安戴托昆波外，波提斯拿到17分11籃板，洛培茲（Brook Lopez）12分4阻攻，其餘球員表現都不佳。