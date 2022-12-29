NBA／魔術華格納惡意犯規引爆衝突 遭對手一拳擊中後腦勺

近期打出9連勝、衝上東區第3的籃網，今日作客老鷹主場。老鷹包含楊恩（Trae Young）在內的3名主力球員因傷缺陣，但卻一路和籃網戰到最後一刻，籃網最後靠著杜蘭特（Kevin Durant）的跳投超

2022-12-29 11:23