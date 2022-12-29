NBA／魔術華格納惡意犯規引爆衝突 遭對手一拳擊中後腦勺
魔術今日作客活塞主場，第二節後段，魔術球員華格納（Moritz Wagner）在一次防守中對活塞球員海耶斯（Killian Hayes）惡意犯規，引發雙方激烈衝突，其中海耶斯更是直接給華格納的後腦勺一記重拳。
Things getting heated in Detroit 😳 pic.twitter.com/y6kuUP7DCq— Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年12月29日
華格納因二級惡意犯規遭驅逐，活塞球員海耶斯、迪亞洛（Hamidou Diallo）各領到兩次技術犯規，共三人被驅逐出場。
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