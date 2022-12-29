NBA／湖人進攻低迷僅得98分 末節防守出色仍不敵熱火

昨日中止連敗的湖人，今日持續客場出戰，面對熱火。前三節一路被壓著打的湖人，雖然在末節拿出亮眼的防守表現，無奈自身進攻表現也不佳，終場仍以98：112不敵熱火。

首節雙方球星詹姆斯（LeBron James）、巴特勒（Jimmy Butler）都拿到12分，不過阿德巴約（Bam Adebayo）在禁區占據優勢，攻下9分6籃板，幫助熱火首節打完領先8分。第二節雙方旗鼓相當，熱火以61：52進入下半場。

第三節湖人出現疲態，熱火持續拉開分差，三節打完領先17分。末節湖人終於提升防守強度，一度讓熱火3分多鐘沒得分，將分差追到個位數，無奈湖人進攻火力始終無法爆發，最後以98：112輸給熱火。

巴特勒全場攻下27分5籃板，還有5次抄截，阿德巴約23分14籃板，赫洛（Tyler Herro）18分9助攻。

湖人的部分，詹姆斯全場攻下27分9籃板6助攻，不過也發生6次失誤，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則拿到15分8助攻。