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NBA／太陽布克腹股溝拉傷 預計至少缺席4周

聯合新聞網／ 綜合報導
布克至少缺席4周。 法新社
布克至少缺席4周。 法新社

今日太陽官方宣布，當家球星布克（Devin Booker）因腹股溝拉傷，預計至少缺席4周。

布克在12月18日的比賽砍下賽季新高的58分後，就因傷勢缺席3場比賽。他在與金塊的聖誕大戰中選擇復出，卻只打4分鐘後又再度離場。

太陽也於今日宣布檢查結果，確定為腹股溝拉傷，將在4周後重新檢查傷勢。本季布克出賽29場，平均能攻下27.1分、5.6助攻、4.6籃板，是太陽陣中最重要的球員，他的缺席勢必會對戰績造成影響。

太陽 Devin Booker

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