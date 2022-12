NBA／60分大三元逆轉秀太操勞 唐西奇：想喝啤酒放鬆

唐西奇(Luka Doncic)面對尼克狂轟60分21籃板10助攻,寫下震古鑠今的空前紀錄,更帶領獨行俠上演奇蹟逆轉秀。近3戰他場均飆出47.3分12.7籃板9.7助攻,率隊3連勝。

賽後接受場邊訪問時,唐西奇一開始還愣了一下自己居然拿到60分,還特別跟記者確認數字。隨後他也笑著談自己的感受,「我快累死了,需要喝點啤酒來放鬆放鬆。」

60 PTS

21 REB

10 AST



Luka Doncic is the first player EVER in NBA history to record 60+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST in a game.



Historic. pic.twitter.com/ik8MdBYbFR