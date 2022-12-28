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NBA／60分大三元逆轉秀太操勞 唐西奇：想喝啤酒放鬆

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇寫下空前紀錄。 路透社
唐西奇寫下空前紀錄。 路透社

唐西奇（Luka Doncic）面對尼克狂轟60分21籃板10助攻，寫下震古鑠今的空前紀錄，更帶領獨行俠上演奇蹟逆轉秀。近3戰他場均飆出47.3分12.7籃板9.7助攻，率隊3連勝。

賽後接受場邊訪問時，唐西奇一開始還愣了一下自己居然拿到60分，還特別跟記者確認數字。隨後他也笑著談自己的感受，「我快累死了，需要喝點啤酒來放鬆放鬆。」

對於第四節最後那次關鍵追平分，唐西奇表示：「我認為這有些運氣成分。當時我知道時間還剩2秒左右，我就是拿到籃板後把球投出去，我今天真的蠻幸運的。在兩分鐘之前我們還落後10分，但我們沒有放棄比賽，把分差追了回來，最後時刻真的太不可思議。」

這場比賽也是昔日搭檔布朗森（Jalen Brunson）離開後首度回到達拉斯，可惜的是他並未上場，只能在場邊當觀眾。唐西奇透露他和布朗森聊了達拉斯牛仔的事情，如何擊敗費城老鷹。「他是我的兄弟，他是個好人，在我心裡他永遠是我的隊友。很遺憾今晚不能和他交手，我本來很期待和他對決，表達我對他的敬意。」

唐西奇最後也讚賞了隊友在比賽中展現出來的能量。「我們需要這種能量，我們在新年之前的狀態有所回溫，每個人都帶著能量打球，我們配得上這場勝利。不過你也知道，我們不可能場場都這麼幸運抓到籃板。」

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