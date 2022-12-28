NBA／雙槍聯手狂砍77分 塞爾蒂克擊落火箭取4連勝

近期重返正軌的東區龍塞爾蒂克，今日在主場迎戰西區爐主火箭，雙星布朗（Jaylen Brown）、泰托姆（Jayson Tatum）聯手攻下77分，幫助球隊毫無懸念的以126比102大勝火箭，拿到4連勝，與東區第2的公鹿，勝差拉開為2場。

首節雙方展開打鐵大戰，塞爾蒂克靠著布朗拿下15分，取得22：21領先。第二節雙方手感加溫，不過塞爾蒂克在末段打出14：6的攻勢，以56：49領先進入下半場。

第三節火箭後衛格林（Jalen Green）挺身而出拿到18分，但布朗和泰托姆這節合砍24分，再將分差拉大。末節兩人再合砍18分，讓比賽更加沒有懸念，終場就以126：102收下勝利。

布朗拿下本季新高的39分，泰托姆38分8籃板，中鋒R.威廉斯（Robert Williams III）11分15籃板。

火箭的部分，格林拿下28分， 波特（Kevin Porter Jr.）22分9助攻，小馬丁（Kenyon Martin Jr）17分。