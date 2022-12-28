NBA／安比德狂轟48分做白工 巫師主場斷76人8連勝
近期打出8連勝佳績的76人，今日作客巫師主場，當家中鋒安比德（Joel Embiid）再度大爆發，狂砍48分，不過團隊三分球命中率僅19.4%，因此始終無法取得領先，終場以111：116敗給巫師，中止近期的8連勝。
安比德首節就攻下16分，不過巫師在首節中段將比分反超後，維持小幅領先，最後取得2分領先進入第二節。第二節巫師打出一波12：2的攻勢，讓他們在半場結束前取得9分領先。
第三節巫師又打出7：0的攻勢，將分差拉至16分。76人終於在本節做出回應，打出13：2的反擊，將比分縮小為9分差距。
76人在末節再度發動攻勢，前三節攻下36分的安比德，本節在拿下12分，不過巫師頑強抵抗，帶著3分領先優勢進入比賽最後一分鐘。之後巫師4罰3中再將分差拉到6分，儘管安比德之後投進三分球也無法改變戰局，終場巫師就以116：111驚險守住勝利。
本場比賽波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻下24分10籃板，比爾（Bradley Beal）19分5助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）14分8籃板，八村壘則有14分進帳。
76人的部分，安比德狂攻48分9籃板，哈登（James Harden）拿下26分13助攻7籃板、哈里斯（Tobias Harris）15分4籃板。
Joel Embiid dropped 17 points in Q1!— NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 28, 2022
17 PTS | 2 STL | 26.2 FPTS#BrotherlyLove pic.twitter.com/LOyd1G7qNk
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