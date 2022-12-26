NBA／約柯奇再現驚人大三元數據 史上第3人達成

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在今天耶誕大戰中大發神威，整場比賽狂飆41分15籃板15助攻，寫下本季第7次大三元，也是生涯第83次，帶領球隊在驚濤駭浪中擊退太陽，穩住西區龍頭之位。

根據統計，約柯奇成為史上第3位單場至少得到40分15籃板15助攻的球員，前兩位分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和哈登（James Harden），不過這兩位都並非在耶誕大戰當日完成。此外，約柯奇單場41分也是金塊隊史在耶誕大戰的最高得分紀錄。

這已經是約柯奇近4戰中第3次完成大三元，期間包括兩次破40分的超級大三元，帶領金塊取得4連勝，完全展現問鼎年度MVP三連霸的強勁氣勢。

見證約柯奇不可思議的數據表現和主宰力，擔任球評的皮爾斯（Paul Pierce）也為這場馬拉松大戰下了一個註解：「約柯奇用今晚出色的表現跟大家說耶誕快樂！」