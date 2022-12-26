NBA／力挺詹皇史上最佳 諾維茨基：歷史得分王是指標

NBA史上最佳球員「GOAT」之爭，一直都是球迷茶餘飯後的談論項目，近日傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）就表示，若湖人球星詹姆斯（LeBron James）成為NBA歷史得分王，他將沒理由繼續支持喬丹（Michael Jordan）是史上最佳。

詹姆斯與喬丹兩人誰是「GOAT」的爭論已持續一段時間，而前者也不斷在他的生涯創造紀錄，但NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）就曾表示，即便詹姆斯超越歷史得分王賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄，他也不會成為史上最佳。

但諾維茨基卻不這麼認為，他在採訪時表示，詹姆斯在他生涯第20個賽季，依然維持相當好的表現，讓人難以置信。「我總說喬丹才是GOAT，但詹姆斯真的超越賈霸的歷史得分王紀錄，我就沒理由再支持喬丹了。」

「他為基層及球隊做了很多事，他也改變了現代籃球，他在15歲就獲得了國王的稱號，我認為他是非常特別的球員，我們也應該戴著欣賞的眼光，觀看他每場的比賽。」諾維茨基說。