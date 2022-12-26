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NBA／直言不喜歡灰熊 湯普森：還沒贏過就想建立王朝？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森(左)助勇士耶誕大戰勝灰熊。 美聯社
湯普森(左)助勇士耶誕大戰勝灰熊。 美聯社

延續上季的氣勢，灰熊在今年耶誕節之前取得20勝11敗的成績，和金塊並列西區最佳，展現十足自信，甚至當家主將莫蘭特（Ja Morant）更挑明了球隊最大威脅只有塞爾蒂克，西區的競爭對手顯然都還好。

然而帶著這樣的自信，灰熊成軍以來的首度耶誕大戰卻是在大通中心（Chase Center）遭逢殘陣衛冕軍的痛擊，吞下難堪的敗仗。

灰熊全場遭到勇士18顆三分導彈的轟炸，整個下半場幾乎是被打垮，一度落後20分之多，最終以14分之差落敗。

賽後接受採訪時，湯普森（Klay Thompson）直言自己並不喜歡灰熊，更意有所指地表示，有些人還沒贏過就在討論建立王朝的事情會不會太早了點？

「他們已經開始在討論建立王朝之類的事情，你什麼都沒贏過就能建立王朝？人們很難意識到這是多麼困難的事情，這需要付出多少的犧牲和努力，全身心拚盡全力。我認為討論這些為時過早了。」湯普森說。

「對方確實把我們逼出最強狀態。雖然我不太喜歡他們，但我仍給予他們尊敬，他們的確是不小的威脅。」

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