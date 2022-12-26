NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士耶誕大戰痛擊灰熊

儘管超級球星柯瑞（Stephen Curry）因傷無法上陣，上季季後賽表現優異的維金斯（Andrew Wiggins）同樣作壁上觀，且勇士近期步履蹣跚；儘管灰熊在耶誕節之前取得西區最佳戰績，莫蘭特（Ja Morant）賽前更豪語西區競爭對手都還好。但當雙方在耶誕大戰相逢，情況卻並非朝灰熊劇本一端傾斜。

成軍以來首度在耶誕大戰亮相的灰熊，在大通中心（Chase Center）作客顯得綁手綁腳，下半場比賽遭到勇士無情碾壓，到了第四節更一度落後20分之多，最終衛冕軍以123比109痛擊對手，結束近期的連敗。

波爾（Jordan Poole）此戰攻下全隊最高32分，特別是首節就獨拿17分，是勇士得以先聲奪人搶佔優勢的關鍵。根據統計，波爾成為耶誕大戰史上第3年輕至少拿到30分的球員。

不過波爾在第四節初被吹了本場比賽第2次技術犯規，遭到驅逐出場，因此也無緣朝最年輕40分紀錄邁進，同時也是他生涯首度被驅逐出場。事實上勇士雖然處於大幅領先狀態，但全隊卻一共吃下6次技術犯規，除了波爾外，還包括格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）、湯普森（Klay Thompson）和主帥柯爾（Steve Kerr）。

前兩節比賽，波爾和莫蘭特各砍超過20分，勇士取得5分領先優勢，進入第三節，湯普森和波爾聯手出擊，兩人合拿22分，但灰熊也在莫蘭特的單打之下，追到僅有一球之差。此時，小將傑若米（Ty Jerome）異軍突起，命中2記外線獨拿10分，帶動球隊殺出一波19比5的猛烈攻勢，奠定贏球基礎。

勇士下半場攻勢相對流暢，陣中6人得分超過雙位數。湯普森得到24分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）19分，格林（Draymond Green）送出13籃板13助攻。替補席上的傑若米、蘭姆（Anthony Lamb）、穆迪（Moses Moody）也合力貢獻35分。

灰熊幾乎是看莫蘭特表演，他29投15中拿到36分8助攻7籃板；布魯克斯（Dillon Brooks）13分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）11分，瓊斯（Tyus Jones）13分。灰熊三分球39投僅9中，外線命中數與勇士相差一倍，成了比賽勝負分水嶺。