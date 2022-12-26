快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士耶誕大戰痛擊灰熊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾飆32分寫紀錄。 美聯社
波爾飆32分寫紀錄。 美聯社

儘管超級球星柯瑞（Stephen Curry）因傷無法上陣，上季季後賽表現優異的維金斯（Andrew Wiggins）同樣作壁上觀，且勇士近期步履蹣跚；儘管灰熊耶誕節之前取得西區最佳戰績，莫蘭特（Ja Morant）賽前更豪語西區競爭對手都還好。但當雙方在耶誕大戰相逢，情況卻並非朝灰熊劇本一端傾斜。

成軍以來首度在耶誕大戰亮相的灰熊，在大通中心（Chase Center）作客顯得綁手綁腳，下半場比賽遭到勇士無情碾壓，到了第四節更一度落後20分之多，最終衛冕軍以123比109痛擊對手，結束近期的連敗。

波爾（Jordan Poole）此戰攻下全隊最高32分，特別是首節就獨拿17分，是勇士得以先聲奪人搶佔優勢的關鍵。根據統計，波爾成為耶誕大戰史上第3年輕至少拿到30分的球員。

不過波爾在第四節初被吹了本場比賽第2次技術犯規，遭到驅逐出場，因此也無緣朝最年輕40分紀錄邁進，同時也是他生涯首度被驅逐出場。事實上勇士雖然處於大幅領先狀態，但全隊卻一共吃下6次技術犯規，除了波爾外，還包括格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）、湯普森（Klay Thompson）和主帥柯爾（Steve Kerr）。

前兩節比賽，波爾和莫蘭特各砍超過20分，勇士取得5分領先優勢，進入第三節，湯普森和波爾聯手出擊，兩人合拿22分，但灰熊也在莫蘭特的單打之下，追到僅有一球之差。此時，小將傑若米（Ty Jerome）異軍突起，命中2記外線獨拿10分，帶動球隊殺出一波19比5的猛烈攻勢，奠定贏球基礎。

勇士下半場攻勢相對流暢，陣中6人得分超過雙位數。湯普森得到24分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）19分，格林（Draymond Green）送出13籃板13助攻。替補席上的傑若米、蘭姆（Anthony Lamb）、穆迪（Moses Moody）也合力貢獻35分。

灰熊幾乎是看莫蘭特表演，他29投15中拿到36分8助攻7籃板；布魯克斯（Dillon Brooks）13分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）11分，瓊斯（Tyus Jones）13分。灰熊三分球39投僅9中，外線命中數與勇士相差一倍，成了比賽勝負分水嶺。

勇士 灰熊 耶誕節

相關新聞

NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士耶誕大戰痛擊灰熊

儘管超級球星柯瑞（Stephen Curry）因傷無法上陣，上季季後賽表現優異的維金斯（Andrew Wiggins）同樣作壁上觀，且勇士近期步履蹣跚；儘管灰熊在耶誕節之前取得西區最佳戰績，莫蘭特（J

NBA／泰托姆狂飆41分 聯手布朗耶誕大戰力壓公鹿

塞爾蒂克當家大將泰托姆（Jayson Tatum）今天在第三節飆進20分，整場比賽猛轟41分，聯手布朗（Jaylen Brown）以139比118力壓來訪的密爾瓦基公鹿，坐穩東區龍頭寶座，並維持全聯盟最佳戰績。

NBA／戴維斯因傷無限期缺陣 詹姆斯：少了他太艱難

當家禁區大將戴維斯（Anthony Davis）再成傷兵的湖人隊，今天「耶誕大戰」以115：124不敵獨行俠隊，轟下38...

NBA／獨行俠寫耶誕大戰紀錄 唐西奇領軍賞湖人4連敗

生涯第17次出征耶誕大戰、超越布萊恩（Kobe Bryant）紀錄躍居史上第一的詹姆斯（LeBron James），儘管奮力砍進38分6籃板5助攻，但面對團隊表現更全面的獨行俠，獨木難撐的湖人終究還是

NBA／安比德、哈登聯手 耶誕大戰逆轉尼克奪8連勝

費城76人今天在安比德（Joel Embiid）攻下全場最高35分，哈登（James Harden）也有29分、13助攻成績的聯手帶領下，以119比112踢館成功，擊敗地主紐約尼克。

NBA／諾維茨基雕像聳立獨行俠場館 輝映21年完美生涯

獨行俠在本日對戰湖人的比賽，於賽前特地贈送給球隊傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）他的專屬雕像，以此紀念他對球隊的付出，對手湖人隊教頭漢姆（Darvin Ham）也表示：「諾維茨基的跳投相當經

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。